El sueño de Terelu que acabó en pesadilla: así pidió ser colaboradora en 'Sálvame' hace 10 años

Con mucha simpatía y naturalidad, la colaboradora se lanzó a terminar con ese bache que atravesaba y, mirando a cámara, no dudó en hacer una petición entre risas: “Paolo, ya no te pido un programa, pero un poquito más de colaboración, sí”. Lejos de quedarse ahí, Terelu se hizo una ‘auto carta de recomendación’ y resaltó algunas de sus cualidades: “He estado muchos años haciendo televisión (…) No me considero mejor que nadie, pero tampoco peor”. Si quieres ver cómo fue el momento, no dudes en darle al play al vídeo que encabeza esta noticia.