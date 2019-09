La polémica que Ylenia y Alba Carrillo arrastran desde 'GH 17': "Prefiero ser 'choni' antes que 'la ex de"

Todo comenzó a raíz de un comentario de Carmen Alcayde. La presentadora aseguró que Ylenia ya no era “choni”, una opinión que parece que Alba Carrillo no compartía del todo: “¿Qué no?”, dijo por lo bajo. Al escucharlo, Ylenia no dudó en brotar de su asiento y lanzarle un dardo envenenado a la que era su compañera: “Prefiero ser choni y que toda España me quiera por como soy, a ser ‘la ex de’ como tú”.

Cortada por el comentario de Ylenia, Alba Carrillo intentó escurrir el bulto como pudo y dijo la frase con la que pretendía calmar la tensión que se respiraba en el ambiente: “Antes ha mandado un beso a todas las chonis y no creía que era un insulto”. La frase, aunque pretendía apaciguar, hizo que la de Benidorm se enfadara aún más y fuera más dura con sus palabras: “Él te pegó la patada y has acabado aquí, vas a durar dos días”.

A la vuelta de publicidad, el hueco del sillón de la ahora concursante de ‘GH VIP 7’ estaba vacío e Ylenia esperaba su turno para pedir disculpas. “No me ha gustado nada lo que ha dicho, pero no me siento orgullosa de mi reacción y quiero pedir perdón a la audiencia”, dijo Ylenia. Tenía claro que el público merecía su perdón, pero no estaba tan segura de que ocurriera lo mismo con su compañera: “Alba se ha ido llorando y me sabe mal, porque no soy tan mala persona, pero ella se lo ha buscado”, sentenció.