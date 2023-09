El gesto de resignación de Ortega Cano al ser preguntado por la boda de Ana María Aldón

Ana María Aldón se deja ver pletórica ante la prensa, siempre sonriente y dejando claro que está más enamorada que nunca. La colaboradora está más enamorada y comprometida que nunca, de hecho no tiene ningún problema en hablar ante la prensa sobre su futura boda: "No me la esperaba, pero estoy muy ilusionada". Tras esto, los reporteros entrevistaron al otro protagonista, el novio, que se mostró igual de feliz que su pareja.