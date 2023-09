La conversación entre una de las víctimas y uno de los canteranos del Real Madrid: "No sé si el vídeo se lo han pasado al resto, pero lo dudo"

Este viernes, el programa 'Vamos a Ver' ha recogido la conversación telefónica dada en exclusiva por 'okdiario' entre uno de los canteranos y una de las chicas que participaron en el encuentro íntimo. A lo largo de estos mensajes, el chico recuerda que consintieron las relaciones sexuales: "Ustedes mismas dijeron cuando estábamos todos allí, después de salir de la cabaña, que todo lo que pasa en [Las Palmas de Gran] Canaria se queda en Canaria. No había necesidad de enviárselo a nadie", comenta el futbolista.

La denunciante, que pensaba que el vídeo no se había grabado o en todo caso había sido eliminado de la papelera del móvil, llama por teléfono a uno de los canteranos del Real Madrid para pedir explicaciones. Él, inicialmente, le dice que sólo guarda un vídeo sin contenido sexual y posteriormente reconoce que el vídeo del momento álgido le llegó por WhatsApp con un sistema en el que sólo se puede visionar una vez la grabación y luego se borra automáticamente del terminal sin posibilidad de reenviarlo.

La conversación íntegra entre una de las víctima y uno de los canteranos del Real Madrid

Víctima: Me dice mi amiga que tenías otro vídeo.

Jugador: No, no, el vídeo era el que estabais en la hamaca, pero ya no lo tengo, acostadas allí en la hamaca y nosotros en la piscina.

Víctima: Yo me estaba echando protector solar.

Jugador: Sí, se veía cómo te estabas echando crema, pero eso nada, eso no tiene nada.

Víctima: Yo quiero saber quién te ha pasado los vídeos.

Jugador: No, me pillas, es que como fue aquel día… Te lo juro que me pillas, tía. Si no te lo diría, sabes que todo lo que sea te lo diría, tía.

Víctima: Es que encima que me hable ese chico… Es que todos lo niegan ahora.

Jugador: No, pero que ya hablé con él. Y me dijo que habló contigo. Que a lo mejor se confundió explicándose, diciendo lo de una videollamada o algo así.

Víctima: Él le dijo a una amiga: "Él me lo enseñó por una videollamada". Y mi amiga me dijo en un audio que lo tenían dos jugadores de ese equipo y que tú lo tenías.

Jugador: Ah, sí. Pero yo tengo el vídeo ese de la hamaca. En plan que no estabas… que no se os ve ni la cara. Bueno, tenía el vídeo. Pero el vídeo famoso ese, el malo, sólo lo tenían ellos tres.

Víctima: Pero qué te van a decir a ti…

Jugador: Vamos a ver, a ti a lo mejor te pueden mentir, pero a mí no tienen por qué mentirme, ¿sabes? Lo primero que les pregunté: "Pero ¿lo tenéis?". Y me dijeron: "Ya no". Que lo habían borrado.

Víctima: Pero es que veo tan raro que sólo te lo hayan pasado a ti, es imposible.

jugador: Yo no te puedo hablar por el resto. Yo sé lo que me han pasado a mí. Yo no sé si se lo han mandado al resto, pero lo dudo mucho. Ustedes mismas dijeron cuando estábamos todos allí, después de salir de la cabaña, que todo lo que pasa en Canaria se queda en Canaria. No había necesidad de enviárselo a nadie. Y más que nada porque, joder, no es una cosa que se tenga que ir enseñando.

Víctima: Pero es que si te lo mandaron a ti se lo podían haber enviado al amigo del amigo, o al otro…

Jugador: No, porque a mí me lo mandaron porque yo sabía que ese vídeo existía, pero no tenían que mandárselo a nadie porque nadie les va a decir «mándame el vídeo ese», porque nadie lo sabe y, otra cosa, que yo acabo de hablar con tu amiga. Es 100% imposible que ese vídeo haya llegado a Canarias. Te voy a decir por qué: porque las únicas personas que conocemos gente de Canarias de ese grupo era yo y otro canario. Él no tenía el vídeo y yo el vídeo cuando lo recibí y se lo enseñé a un amigo me llegó de forma que sólo se puede ver una vez, por tanto, no se guardó en la galería. No se lo pude reenviar a nadie. Ese vídeo es imposible que llegase a nadie de Canarias.

Víctima: Y lo último, lo último, te lo juro. Te dejo en paz. ¿Por qué se lo enseñaste a tu amigo?

Jugador: Porque estábamos allí un momento. Íbamos a quedar y tal. Estábamos allí un momento, y coño él estaba al lado mío. Y en ese momento él a ti no te conocía. Yo no sabía que luego ibais a ser novios. No lo hice con ninguna maldad, ¿sabes?

Víctima: Pero ¿tú se lo dijiste lo que hice?

Jugador: Sí, sí, ya lo saben todos. Mañana lo hablamos tranquilamente. Mañana si quieres te llamo y te digo lo que me digan, porque no se lo quería contar por Whatsapp. Yo lo dije: «Estate tranquilo, porque ese vídeo es imposible que llegue a Canarias por lo que te acabo de decir a ti, ¿sabes? Vale, y ¿qué te dijo a ti la Policía?

Víctima: Me dijo que la investigación iba a tardar. Porque eso tarda y poco más.

Jugador: ¿Qué investigación van a hacer?, ¿nos van a llamar o qué?

Víctima: No sé, no me dijeron nada de que te iban a llamar. Sólo me pidieron los números y ya está, no hay más información.