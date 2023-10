La madre del rapero Isaac López, tras abrazar a la madre del asesino de su hijo: "Entiendo que los padres quieran defender lo indefendible"

Poco después de conocer veredicto , 'Vamos a ver' a hablado con la madre de Isaak , que este jueves se rompía al conocer la condena que tendrá que cumplir el asesino mayor de edad de su hijo, ya que los otros tres que participaron no tenían 18 años: "Hemos luchado mucho y estos dos años han sido un desgaste, pero es que a mi hijo lo ejecutaron cuatro personas y lo dejaron tirado en un puente como a un perrillo . No se merecía otra cosa".

Sobre la reacción de la familia del condenado, la madre de Isaak se ha mostrado comprensiva: "Entiendo que los padres quieran defender lo indefendible, pero es que jolín con el angelito...". Además, ha hablado del abrazo que se dio con la madre del asesino de su hijo, un gesto que conmovió a todos: "Ellos me pidieron perdón y yo entiendo que ellos también tienen un sufrimiento enorme porque no debe ser sencillo se los padres de un asesino, pero la peor parte me la he llevado yo porque a Issak no nos lo va a devolver nadie", ha recalcado.