Un hombre con casco habría disparado de frente a Alejo Vidal-Quadras, a menos de 2 metros, y luego habría huido en moto

Patricia Pardo analiza la información y explica que "se habla de dos personas en una moto, las dos con casco, una de ellas es la que dispara y huyen a toda velocidad". Tras esto, Dani Montero toma la palabra para aportar datos concretos: "Por lo que me dicen, é l sale de su vivienda y hay un momento en el que parece que le estaba siguiendo una moto, de esa moto se baja una persona y se produce la escena".

"Me dicen que la hipótesis del robo no es la que se baraja, si tú tienes un robo con tu pareja, lo normal es que haya previamente un tipo de reclamación o forcejeo, un 'deme la cartera' y parece que eso no ha sucedido", detalla el periodista.