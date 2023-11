El sistema desprotegió a la mujer acuchillada en Armilla por su exmarido: "Tuvo que compartir casa con la persona que denunció"

"Fíjate cómo es la problemática del sistema, que han pasado 18 años y la víctima no ha logrado deshacer la relación con su maltratador", sentencia el periodista. Tras esto, Dani Montero matiza que en "el año 2012 se hizo la última evaluación de riesgos ".

En cuanto al año 2005, el de la separación, Dani Montero detalla: "Ella se separa, presenta denuncias y gracias a eso la llevan a un centro de acogida en Jaén. El padre no le da manutención de los dos hijos , ella no consigue rehacer su vida, de conseguir un trabajo estable y cuando vuelve, sin tener un tejido existencial, se ve en la necesidad de compartir casa con la persona que ella había tenido que denunciar" .

"Los servicios sociales lo conocen, pero no había más herramientas... Agotaron el sistema y el sistema no le ha dado ninguna solución ", señala el periodista sobre la poca seguridad que el estado puso sobre esta mujer que ha sido brutalmente apuñalada.

"La niña se metió en la casa de enfrente, fuimos la vecina y yo y vimos como él bajaba con las manos llenas de sangre... le dijimos '¿Miguel, qué has hecho?" , dice la testigo mientras recuerda el doloroso episodio. Tras esto, Yolanda continúa diciendo: "Subimos corriendo, estaba la mujer tirada en el suelo desangrándose , la socorrimos como pudimos, llamamos corriendo al 061 y a la Guardia Civil".

La testigo, sobre el motivo de la agresión, cree que "fueron tres o cuatro palabras que intercambiarían y ya está, es que no dio lugar a más". Además, sobre la menor que presenció el intento de asesinato, comenta: "La niña intentó quitar el cuchillo al padre, pero al quitárselo y le cortó en la mano . Ahí ella se asustó y salió corrindo... al quedarse solo con la madre, hizo lo que hizo". Pero lo que más sorprende a Yolada es lo que ocurrió tras el intento de asesinato: "Él se sienta en la escalera, pensaba que la había matado, y dice: 'Ya está hecho".

Por último, la testigo comenta que la "Guardia Civil llegó muy rápido, le hicieron un torniquete y creo que por eso se ha salvado". Además, la testigo termina diciendo que los conocí del pueblo y explica cómo eran: "Una familia normal, los veia muy normales, es que me lo dices y no me lo creo...".