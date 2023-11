En plena calle, con el gesto serio y bastante nerviosa. Así captaron los periodistas a la joven que paseaba por las calles de Madrid. Los reporteros son directos con Mar Torres: "Se habla de reconciliación, pero una reconciliación de noviazgo, no sólo de amigos, ¿nos quieres decir algo al respecto?" .

Al escuchar la pregunta, se puede ver claramente cómo Mar Torres se siente incómoda y prefiere no pronunciarse sobre esta reconciliación. La influencer escucha atentamente, mantiene la mirada baja y acelera el paso para evitar ser más preguntada sobre el tema. Sin embargo, en un momento que dio las gracias a los periodistas, éstos insisten: "N os dices algo de las imágenes en las que has estado en Dubai, ¿has ido paraestar un poco cerca de él?".

La joven se mantiene en silencio y sigue con la idea de no decir nada. Una actitud que no evita que los periodistas continúan preguntando: "¿Puedes confirmar o desmentir que os habéis visto o que hbéis vuelto como pareja?". Mar Torres, al escuchar las palabras, quiere evitar que le pregunten más sobre el tema y se dirige a los reporteros: "De vedad, me da mucho apuro, por favor...".