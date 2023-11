La carta con la que la nieta mayor de Fernández Tapias se despide de su abuelo: "Has sido y serás siempre un ejemplo a seguir"

"Quiero comenzar la carta de despedida a mi abuelo. Este escrito refleja el sentimiento que nos embarga como familia en el día de hoy, en el que intempestivamente te fuiste de nuestro lado y que por supuesto no son los deseos de nuestros corazones. Alalo, creo que ha llegado el momento de despedirnos. Ya nos dimos la última mirada, la última sonrisa, el último abrazo y el último de los besos. No estarás físicamente con nosotros y no podemos tocarte y sentirte cerca como desearíamos, pero sabemos que tu hijo Bosco te llamó para que le acompañaras en el cielo", ha escrito la joven haciendo referencia al hijo del empresario que falleció en 2010 mientras buceaba.