El miedo de la madre del niño que recibió un brutal puñetazo por un vecino: "No lo han llamado a declarar y vive a unos metros de casa..."

La madre del menor explica que "es intolerable e incomprensible, ni se le ha detenido ni ha tenido que declarar"

La madre del menor agredido: "Por unos centímetros no me lo ha matado, si no llega a estar el muro, estaríamos hablando de otra cosa

Joaquín Prat, sobre el hombre que noqueó de un puñetazo a un niño que jugaba a la pelota: "Si es mi hijo, el que está detenido soy yo"

‘Vamos a ver’ ha contado en directo con la entrevista de la madre del niño que recibió un puñetazo tras jugar con un balón. El programa pone en contexto a los espectadores explicando que el menor se encontraba jugando con el balón en la urbanización, cuando uno de los vecinos se va acercando, el niño que se encontraba con un amigo le pide que grabe la escena y, tras este momento, recibe un puñetazo.

La reportera Marina Pérez de Ayala comienza la entrevista confirmando que la madre se encuentra totalmente destrozada y explica a los espectadores que ha visto al menor con la cara hinchada y muy dolorido, el niño de 12 años cada noche debe tomarse un diazepam para poder dormir.

La madre intentando contener las lágrimas comenta: “Yo tarde dos días en ver el vídeo, por unos centímetros no me lo ha matado, si no llega a estar el muro, estaríamos hablando de otra cosa".

La madre del menor sobre el vecino que agredió a su hijo: “Esta persona es conflictiva, ya antes había insultado y amenazado"

La reportera declara sobre las actitudes del vecino que esto no es algo puntual y que ya viene desde hace tiempo ocurriendo, la madre desarrolla la situación: “Esta persona es conflictiva, ya antes había insultado y amenazado, y es por esto por lo que mi hijo le dice al amigo que grabe…él pensaba que lo iba a volver a amenazar, ha llegado a salir con un palo, no sabe vivir en sociedad”. Por otro lado, declara que “es una pesadilla que se revive una y otra vez, no se me borra de la cabeza".

La reportera continúa explicando que la madre a pesar de todo siempre ha animado a su hijo a salir a jugar sin miedo, “sí claro, yo considero que no entorpece jugar a las seis de la tarde, no son horas de madrugada, no creo que la solución sea que los niños estén encerrados”, comenta la madre del niño.

Joaquín Prat pregunta a la madre del menor agredido si todo esto le implicaría al vecino consecuencias y ésta contesta: "Nada, no ha pasado nada, mi niño encerrado y el haciendo su vida tranquilamente como si no hubiera hecho nada, está solo a unos metros de mi casa...para salir o entrar paso por su puerta, es intolerable e incomprensible, ni se le ha detenido ni ha tenido que declarar".