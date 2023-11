Las amenazas del padre del adulto que noqueó al niño, en el primer día que salió a la calle por petición de su psicóloga: "Os tengo que joder"

La madre, entre lágrimas, confiesa que tras este último episodio "mi niño está otra vez con ansiedad y no se siente seguro en ninguna parte". Además, señala directamente a que "ninguna institución nos ha hecho caso... he intentado hablar con mi madre, han cogido mis datos y nadie ha recibido respuesta". El menor, todavía con lesiones graves en la cara que no le permiten gesticular por la agresión, no puede hacer vida normal: "Nosotros sólo queremos que nos deje de molestar, que podamos vivir la vida normal, que pueda empezar mi niño su vida y que esta persona le moleste".