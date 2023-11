Abogada de la menor víctima de una paliza a la salida del colegio: "La rodean y se lían a patadas en el cuello y en la cabeza"

La madre de la víctima comenta: “No está bien. Prefiero no dar la cara porque estamos recibiendo amenazas por parte de la familia , lo que hace que mi hija se encuentre más afectada al ver que a su madre también está mal… poco a poco queremos levantarnos con ayuda psicológica”.

Sobre la relación entre la agredida y las agresoras, la abogada explica que “se conocen, pero no todas, van a por esta niña porque en un principio la dicen que hace comentarios de un chico, hacen un chat con ella en la que la incluyen donde la acusan de ciertos rumores a los que ella se queda sorprendida. “No hay una causa ni motivo para acometer este tipo de agresión, es una niña normal que no se mete en ningún conflicto”.