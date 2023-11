La hermana de Esther López señala a Óscar: "Únicamente queremos que diga lo que hizo ese día de una santa vez”

Por otro lado, la hermana de la fallecida explica que “al igual que todas las declaraciones han sido sin confesar que ha sido él, el comunicado huele a que la siguiente declaración va a ser ‘no sé, no me acuerdo ’.

Joaquín Prat le comenta a la invitada que “de acuerdo con el informe de la guardia civil y con todas pruebas que dejan el caso bien claro, será el 15 de diciembre cuando Óscar tenga que volver a declarar”. “Si después de estos 400 y pico folios de ciencia y pruebas tangibles y constatables, su respuesta va a ser un ‘no lo sé, no me acuerdo y no me lo explico’ lo va a tener muy complicado”, comenta el presentador.