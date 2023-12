Padre del joven desaparecido en Pozuelo de Alarcón: "Mandó unos vídeos misteriosos, pero pensé que era una inocentada"

“Estuvimos con él porque estaba tocando con sus amigos de la banda, estábamos con él... estaba contento, estuvo con ellos hasta las 6:30 de la mañana, vino a casa cogiendo el tren en príncipe pio para ir hacia Pozuelo de Alarcón, llegó a casa a las 8:00 dejó el móvil, mandó tres videos. A partir de ahí no sabemos nada más de él... Entendemos que se ha ido, pero no tenemos ninguna pista, sus amigos tampoco saben nada más, no le ha contado nada a nadie”, aclara el padre.