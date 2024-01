Gabriela Guillén estalla en un comunicado: "Como madre estoy obligada a velar por la intimidad de mi hijo"

Por otro lado, Sandra Aladro continuó dando más información, negando rotundamente que Bertín Osborne haya llamado a Gabriela Guillén : "Ella no ha recibido ninguna llamada". Además, Antonio Rossi toma la palabra para contar con todo tipo de detalles sobre cuál es la decisión que la protagonista ha tomado sobre su bebé y la prueba de paternidad.

"Desde el pasado 2 de enero de este año, tras darse a conocer la noticia de mi recién nacido , se han publicado muchos rumores y presuntas informaciones no contrastadas sobre mí y llevado a cabo un seguimiento exhaustivo de algunos medios y paparazzis a mi madre con intromisión en su vida personal y, por tanto, privada", comienza diciendo.

"Ante tales circunstancias, les reugo a todos el debido respeto a mi entorno familia, a mi propia persona y a mi hijo... de lo contrario, sintiéndolo mucho pues no es mi deseo, me veré obligada a hacer uso de cuantas medidas la Ley me otorga con el fin de restrablecer los derechos a la intimidad de mi entorno familiar y los propios de mi hijo que, como madre, estoy obligada a velar por ellos", sentencia de forma contundente.