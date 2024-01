Los delincuentes usan aplicaciones para que aparezca el nombre de tu banco: "En una llamada de teléfono perdí todos mis ahorros"

Migue Ángel perdió en media hora todos los ahorros que y habían conseguido en muchos años él y su mujer: "Me estafaron más de 11.300 euros. Me llamó un número fijo, me dijeron que era del equipo de seguridad y que había habido una entrada en mi cuenta a través de mi cuenta". Aunque al principio desconfió, tenían todos sus datos y consiguieron convencerle de que la mejor opción de salvar su dinero era transferirlo a una cuenta segura", nos ha contado.