Joaquín Prat, sobre el ritual brujería para limpiar el Ayuntamiento de Huelva: "Nos hemos vuelto tarumbas"

Además, la reportera comenta: “El ayuntamiento se ha pronunciado hace unos minutos diciendo que es mentira, que la única magia negra que se ha hecho es la cabalgata de Reyes que era de Harry Potter”. Tras este comentario, el presentador ha mostrado su sorpresa con lo sucedido: "Pero por Dios... si quemar romero y sal no es magia negra, nos hemos vuelto ‘tarumbas’ ”.

La reportera explica: “Han venido dos personas expertas en brujería por si el coste se habría cargado o no a las arcas municipales, pero sobre esto el ayuntamiento no se ha pronunciado”. Joaquín Prat, cada vez más asombrado, ha reaccionado: “¿Han encontrado en el centro de la sala un pentagrama, un cordero degollado, restos de sangre, algo que no sea un poco de romero quemado…?