Alberto Garrido, exadicto a los esteroides: "Prefería morir a los 50 años con un cuerpazo que a los 90 con salud"

Alberto Garrido, ex adicto a los esteroides comparece en ‘Vamos a ver’, tras el fallecimiento del culturista Neil Currey a los 34 años por consumo de esteroides, para conocer cómo fue el proceso de adicción.

Roberto Amorosi, presidente WNBF Spain y culturista natural explica que “descubrieron que en un periodo de 12 años, la persona que había utilizado esteroides tenía tres veces más mortalidad que respecto a la persona promedio. Si estamos normalizando esto, dentro de diez años vamos a tener una mortalidad multiplicada por tres en un montón de chavales. Están creado una atención desmesurada hacia su propia persona y por ende genera un consumo de redes sociales y una monetización. Lo que era hacer trampa se ha convertido en algo prácticamente normal. Son mentirosos compulsivos, personas que no tienen respeto por la ley ni por nada.

“A veces meaba sangre y no quería ir al médico, un día entre en urgencias con insuficiencia renal y ahí fue donde me di cuenta de todo. Yo empecé con 16 años porque en el colegio sufría bullying. En el primer ciclo fue prácticamente 12 kilos de músculo, aumento de lívido, sensación de euforia, aumento de la autoestima y la fuerza. Tienes que hacer después un postciclo donde hay una reducción de lívido, ansiedad, depresión y perdida de la musculatura que había ganado, perdí casi cinco kilos. De los 20 años que estuve ciclándome iba ciclo por ciclo, tuve diez que no paraba de meterme. Cada vez más cantidad", explica Alberto Garrido.

Por otro lado, el ex adicto a los esteroides comenta que "acabe recurriendo al mercado negro con laboratorios sin controles sanitarios. He visto pelos en los botes y me han tenido que quitar abscesos con un litro de pus de una infección que tuve por ese producto. Nos utilizaban de conejillos de indias".