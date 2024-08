Exclusiva | La madre de Valeri, tras el escándalo con Escassi: "No sabíamos a qué se dedicaba. Estamos asimilándolo"

Durante su conversación, le ha hablado de cómo ve a su hija Valeri después de todo lo sucedido y de verse envuelta en este escándalo: "Claro que está sufriendo con todo lo que están diciendo de ella y más no siendo cierto. Que extorsiona, que quiere aparentar lo que no es... No creíamos que las cosas fueran hasta esto extremos que llegaran a decir todas esas cosas y a calumniarla de esta forma. Todo este tema le ha afectado tanto a ella que está con ayuda psicológica".