Bárbara Rey ha insinuado en varias ocasiones que la reina emérita fue una especie de "mano negra" en su carrera artística. Sin embargo, Ortega se mostró escéptico: "No me consta que eso haya pasado, pero si me pongo en sus zapatos, supongo que haría cualquier cosa por hacer daño pero, sinceramente, no lo creo". Además explicó que él sabe que "sigue habiendo gente conocida, que sigue trabajando, y que ha tenido algún romance con Juan Carlos".