Sofía Suescun, última anfitriona de ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’

El manejo de los utensilios de cocina, la mezcla de ingredientes y el emplatado no va mucho con Sofía: “No me gusta cocinar. Sólo disfruto de la comida que me prepara Kiko”, admite. No obstante, para intentar deleitar a sus invitados y hacerse con la máxima puntuación, su menú dará comienzo con un entrante que lleva por nombre ‘De Navarra al cielo’ y, a continuación, cocinará unos pimientos del piquillo con anchoas y pan. Como plato principal, presentará un ‘Aluvión de likes’, consistente en unos filetes de salmón, cebolla y patatas fritas y su “tachán” final será un postre bautizado como ‘Si crees que te lo has ganado, Sofía te lo dará regalado’, una tarta de queso para la que utilizará un robot de cocina. Sofía es la más joven del grupo, pero eso no significa que no tenga historias con las que amenizar su noche como anfitriona, lo que aprovechará para equilibrar un menú no exento de problemas.