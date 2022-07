Mariana Rodríguez relata el infierno que ha vivido con la comida tras su paso por 'Supervivientes'

Mariana le ha confesado a Emma García que está pasando un auténtico infierno con la comida . Al parecer, la exsuperviviente come compulsivamente y no puede parar: "Intento no comer y controlarme, pero no lo puedo evitar, como y al poco rato vuelvo a querer comer, en el avión de vuelta de Honduras me comí yo solita 12 donuts".

Suso Álvarez, que también participó en una edición anterior de 'Supervivientes', le ha asegurado a Mariana que esa sensación se pasa: "No te preocupes, es normal que te sientas así, a mí también me pasó, pero con el tiempo se pasa". José Antonio Avilés, que también participó en el concurso de supervivencia, ha contado su experiencia al volver de la isla: "A mí no me pasó lo de la comida, lo que yo no podía era dormir con almohada, me era imposible".