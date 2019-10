Albalá y Suso dibujan sus curvas del amor para explicar sus relaciones con Sofía Suescun

Una historia corta pero intensa

La curva del amor de Sofía y Suso ha sido realmente corta. Cuando entró en la casa de 'GH 16' se fijó en Sofía y Raquel porque “eran dos chicas muy guapas”. En aquel entonces, tal y como ha confirmado Suso, Raquel no le hacía caso y, por el contrario, Sofía dio pie a un posible acercamiento. Aunque tuvieron una noche de pasión, asegura que no ha pasado nunca nada más. “Raquel me empezó a volver loco dentro de la casa y me cautivó”, ha concluido.