Ana María explota contra Diego Arrabal: "Cállate porque ahora voy a hablar yo"

Tras la llamada de Conchi, hermana de José Ortega Cano, en pleno directo, Ana María se quedaba tocada. La tensa conversación con su cuñada provocaba que la colaboradora de 'Viva la vida' se quedase seria y preocupada. Más concretamente, Ana María estaba dolida con uno de los comentarios de Diego Arrabal.

Durante una pausa para publicidad, Ana María salía al pasillo de Telecinco y hacía una llamada que Diego Arrabal se encargaba de contar a la vuelta: "Ana María ha llamado a su marido para que parase la llamada de Conchi y se ha referido a su cuñada con palabras fuertes".

Ana María, que niega haber llamado a su marido, se ha tomado muy mal la poca discreción de su compañero: "Me molesta que tenga que contar lo que pasa fuera, y más si no es verdad". Diego, lejos de retractarse, echaba más leña al fuego: "Vamos a hablar ya claro, tú eres la que nos ha contado a todos que había problemas en tu casa con tu marido, eres tú la que ha filtrado esa información y ahora haces como que la crisis con Ortega Cano es una invención nuestra".

Ana María ha estallado como nunca antes y ha mandado incluso a callar a su compañero: "Cállate porque ahora voy a hablar yo, yo jamás he dicho que tenga problemas en mi casa, yo de mi intimidad cuento lo que me dé la gana, pero una cosa es contar algo públicamente y otra muy distinta hacerlo de forma privada".

El enfrentamiento de Ana María con su cuñada Conchi en pleno directo

A la vuelta de uno de los descansos de publicidad, Emma García anunciaba que Conchi, la persona de la que hablaban justo antes de irse al descanso, estaba en directo en el programa para responder a los que la acusan de filtrar información de la familia. Comenzaba una llamada que terminaría rompiendo el ánimo de Ana María Aldón:

"Yo quiero dejar claro que yo a mi hermano le deseo todo lo mejor, mi hermano no nos cuenta nada de lo que le ocurre (…) Hace cuatro años que yo no voy a casa de mi hermano, yo perdí a mi hermano con 23 años y no he vuelto a tener ganas de salir a la calle, para mí mi hermano es como mi hijo, solo me ha faltado parirle (…)

Ahora que me ha operado ha venido a verme y se ha preocupado por mí, pero no me ha contado nada, él es una excelente persona que se merece lo mejor (…) Yo lo único que he hecho mal es haber dicho esa mala palabra que dije de Ana María cuando estaba en 'Supervivientes', y si ella hubiera venido a verme yo le hubiera pedido perdón, me arrepiento de lo que dije de Ana María porque yo no le quiero hacer daño a ninguno de mis hermanos (...)