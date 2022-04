A pesar de anunciar su separación , Antonio David Flores y Olga Moreno nunca han dado el paso de firmar los papeles del divorcio . Él ha rehecho su vida con Marta Riesco (aunque, finalmente la cosa no haya funcionado ) y por eso extrañaba que no oficializaran esta ruptura . Diego Arrabal tiene un documento que supone la clave de lo que está pasando.

Olga y Antonio David se casan en separación de bienes, pero no lo inscriben, no lo llevan a capitulaciones, entonces “es como si no existiera”. Pasa el tiempo y él es denunciado por alzamiento de bienes y por no pasar la pensión a Rocío Carrasco por el cuidado de sus hijos. Se declara insolvente ante el juez.