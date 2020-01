Entrevista exclusiva a Carla Vigo, sobrina de Doña Letizia: "Creo que mi madre estaría orgullosa de mí"

Carla apenas recuerda cómo era Doña Letizia antes de convertirse en la esposa de Felipe VI puesto que ella solo tenía 4 años cuando se produjo el enlace, pero sí que ha confesado que no termina de asumirlo, que "no se siente como uno de ellos".

Con respecto a su aparición en los medios de comunicación tras su 18 cumpleaños, Carla ha sido tajante: "Me sentí como si me hubiesen desnudado, sentí que nada en mí ya era anónimo y no me siento muy cómoda con ello".