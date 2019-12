Carmen Borrego ha contando en 'Viva la vida' cómo fue la puñalada que le dio Antonio David Flores durante los debates de 'Supervivientes'. "Era la primera vez que coincidíamos en un plató y salimos fuera a hablar. Me dijo: "Solo te pido que intentemos trabajar como compañeros. No te conozco, pero te tengo cierto aprecio porque mi hijo David te adora'. Entramos en plató y me hundió en la miseria", ha desvelado la colaboradora.