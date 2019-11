Carmen Borrego reacciona a las críticas de sus compañeros en 'Sálvame': "Ninguno de ellos me conoce"

Carmen Borrego da la cara ante las críticas que ha recibido de sus excompañeros de 'Sálvame'. La guerra permanente con los que solo compartía plató sigue en pie: "Ellos no me hacen daño, me importa el que le hacen a mi gente". Carmen ha reiterado que no eran sus amigos, sino los de Terelu Campos por lo que la mala relación persiste tras meses después de dejar el programa.