Ha sido Marcos García Montes, abogado y gran amigo del tenista, quien ha desvelado el motivo del fallecimiento: "Ha sido un fallo cardíaco, esta mañana, en Marbella". El amigo del tenista ha contado por conexión telefónica en 'Viva la vida' que Manolo Santana, pese a que su salud ya no era la de antes, seguía manteniendo contacto tanto con él como con otros amigos: "No es cierto eso que se cuenta de que Claudia no nos dejase verle, seguíamos en contacto con él".