Diego Arrabal abandona Telecinco con su coche tras la acusación de "mentiroso" de Carmen Borrego

Diego Arrabal ha empezado el programa diciendo que tenía una noticia bomba sobre Carmen Borrego y que afectaba directamente a la familia Campos. Al escuchar este titular, la que fuera enemiga de Payasín en ‘Sálvame Okupa’ no dudaba en declarar que a ella no le interesaba lo que tenía que contar su compañero.

Diego Arrabal abandona Telecinco

El regreso de Diego Arrabal al plató

Y es que Diego confiesa que “no me voy a someter a nadie, no me va a llamar mentiroso una persona que bajo mi punto de vista no tiene la tutelad para hacerlo”. Para Arrabal, su credibilidad está por encima de todo, así que no soporta que nadie le llame mentiroso. “No es una amenaza, prefiero irme a quedarme mal y decir cosas de las que me pueda arrepentir”.