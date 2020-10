Emma García, muy clara con Fany: "No sabes cómo dejar a Christofer pero tienes que serle sincera"

Y sí, es complicado. Fani tiene aún sentimientos hacia Christofer pero el problema es que tiene que identificar si esos sentimientos son de amistad o de amor: “Me tengo que aclarar, si yo estoy con él porque me falta algo o porque le quiero. No sé si le quiero como apoyo y amigo o como pareja. Cuando me abraza no siento que sea un abrazo de amor, me encantaría sentirlo, pero no me puedo obligar y veo que sufre”.