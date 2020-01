Estela Grande ha visto por primera vez las imágenes del polígrafo de Diego Matamoros en el que, entre otras cosas, su marido aseguraba que cuando ella saliese de la casa no podría volver a la casa de ambos: “La casa la estoy pagando yo y los muebles son míos, si quiere le pago un hotel”. La modelo no ha podido evitar mostrarse muy sorprendida e incluso afectada por las palabras de su chico: “Si soy sincera no he visto estas imágenes por mi propia salud mental”.