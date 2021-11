En las imágenes se aprecia a una Olga sola, cabizbaja y abatida en compañía de su hija pequeña Lola, de ocho años, su hermana y su inseparable Rocío Flores. Sin embargo, ni rastro de Antonio David : "A mí me llamó mucho la atención que no estuviera Antonio David porque todos los años yo les fotografiaba juntos en esa playa, se tiraban días y días en el Palmar de la playa al chiringuito, del chiringuito a la playa".

Tino Torrubiano explica que preguntó a Olga Moreno por la ausencia del excolaborador: "Olga me dijo que Antonio David no iba a venir y a mí me sorprendió muchísimo". El paparazzi captó a Olga con su objetivo en una actitud muy distinta a la que estaba acostumbrado a verla: "No se metía en el agua, no se quitaba ni la ropa, se quedaba sola en la arena".