'Viva la vida' consigue hablar con Nani, una amiga del matrimonio, quien asegura que estos días está viendo a una Olga Moreno triste y hundida: "No es ella, pero no te dice nada", nos cuenta. Respecto a la pregunta de si todo esto es una estrategia de la pareja, Nani dice ella vería capaz a él de montar este circo, pero no a Olga. "Ha aguantado muchas cosas que ninguno sabemos, ni yo tampoco. No sé si ha llegado a su límite porque está buscando información", añade, dando por veraz la información que Terelu Campos dio en el programa hace unas semanas. "Viendo lo visto, creo que va a acabar en divorcio", remata.