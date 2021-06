Carmen Borrego da un golpe en la mesa y toma una decisión en el conflicto con su sobrina: "Hoy es un antes y un después"

Ayer mismo Terelu reaccionaba a la entrevista y explotaba como nunca antes : "Siento una profunda tristeza con todo este tema, no sé lo que les está pasando, el dolor es tremendo, el carro de las tristezas ya está lleno".

Hoy, tanto Alejandra como Carmen se han puesto de acuerdo por primera vez en mucho tiempo para, al unísono, decir que no entienden las palabras de su madre y hermana respectivamente y es que, tal y como ellas mismas aseguran, no es para tanto como se cree.

Carmen Borrego anunciaba al inicio del programa que tenía algo importante que decir y sus palabras no han dejado a nadie indiferentes:

"Llevo mucho tiempo pensando lo que voy a decir esta tarde, meses, no tiene nada que ver con lo que dijo ayer mi hermana (…) Ha llegado un momento en el que esto tiene que parar porque tengo una madre y unos hijos que lo están pasando mal, ya no solo mi hermana (…) Yo soy la adulta y creo que ha llegado el momento de parar esto porque está haciendo daño a la familia, yo a mi sobrina la quiero y siempre la voy a querer, no tengo absolutamente ningún problema con ella, estoy absolutamente en contra de que este enfrentamiento entre nosotras en televisión siga ocurriendo (…) Quiero que quede claro que hoy esta tontería acaba, hay problemas muy importantes en la vida como para de una tontería crear un problema familiar".