Desde que José Luis Moreno fuese detenido, muchas son las voces que surgen para denunciar cuáles han sido las artimañas, tejemanejes y hasta amenazas del productor. En el plató de 'Viva la vida' nos encontramos con los testimonios de tres de nuestros colaboradores, Irene Rosales, Enrique del Pozo y Torito, que revelan capítulos con Moreno de lo más polémicas… ¡Torito hasta le ganó un juicio!

La desagradable experiencia de Torito con José Luis Moreno

El colaborador de 'Viva la vida' ha explicado que en 2013 recibió una llamada, la de Natalia, una de las sobrinas de José Luis Moreno. Según ha explicado Torito, Natalia le ofreció participar en un capítulo de una serie del productor junto a Tania Llasera por 600 euros. Tras negociar con ella, Torito aceptó y participó en el capítulo.

Pasaron los meses y Torito no vio ni un euro de los 600 que pactó con la sobrina de Moreno. Torito, a diferencia de otros artistas estafados por José Luis, decidió denunciar al productor y ganó la sentencia: "Yo no quería saber nada de él, es la única persona de esta profesión que he denunciado (...) Gané el juicio, pero apenas gané nada con lo que me gasté en denunciarle (...) A mí me daba vergüenza ver a este personaje en el programa de Bertín enseñando su gimnasio cuando a mí me debía 600 guarros euros".

Enrique del Pozo: "Moreno me dijo que me metiera en su cama"

Enrique del Pozo comenzaba su relato explicando que había hecho más de 40 programas musicales con el productor y que, aunque al principio fue muy respetuoso, hasta que un día todo cambió: "Me citó en su casa para hacer un programa musical con Ana Obregón (...) Al principio fue muy respetuoso, me enseñó el salón, el gimnasio, la piscina y por último me llevó a su dormitorio (...) Me dijo que había visto una foto mía desnudo en 'Cosmopolitan' y que me metiera con él en la cama".

El colaborador de 'Viva la vida' rechazó su propuesta, algo que el productor no se tomó nada bien: "Tú no sabes con quién estás hablando, yo soy el poder". Del Pozo asegura que José Luis Moreno no se lo puso nada fácil para irse: "Le dije que me llamara un taxi y me dijo que para mí no había ningún taxi, me tuve que ir andando".

Enrique asegura que a partir de aquel momento tuvo dificultades para trabajar en televisión: "Hice el programa con Ana Obregón porque fue ella quien lo pidió expresamente, pero después de aquello yo he estado ocho años sin trabajar".

