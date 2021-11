Ricardo le ha explicado a Emma García y al resto de colaboradores que la cantante respondió a su llamada y que en todo momento estuvo amable pero con un tono notablemente pausado: "La he notado apagada, correcta pero apagada". Raquel Bollo reafirmaba las palabras del periodista y aseguraba que su amiga Isabel aún no se encuentra bien: "Esta no es ella, es educada con él porque ella es así, pero sigue sin tener la fuerza que ella tiene siempre".