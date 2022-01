Cora decide destruir sus maletas para poder salvar la ropa de Elena en 'La casa de los secretos'

'La casa de los secretos' tiene nuevos habitantes . La segunda edición del reality ya ha comenzado y los concursantes no lo han tenido nada fácil en su primera noche como huéspedes. Aparentemente, Elena y Cora son muy diferentes la una de la otra. Sin embargo, se han puesto rápidamente de acuerdo en su primera decisión como concursantes de 'Secret Story'.

Elena es la concursante más internacional del reality, tiene 26 años y es consultora de ventas. "Soy la sevillana más internacional. Crecí en Triana, pero vivo en Berlín. Soy una persona muy luchadora, independiente, aventurera e inestable porque no he vivido más de cuatro años en el mismo país. He vivido en Bégica, Rusia, Ámsterdam, Dubái y Berlín. Hablo 7 idiomas", cuenta.