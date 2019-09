Jordi González da la última hora de ‘GH VIP’: “Esta noche voy a ver si hago las paces con Alba Carrillo”

El presentador no ha decepcionado y ha soltado un bombazo: “Esta noche voy a ver si hago las paces con Alba Carrillo”. Emma no se acordaba de dónde viene el enfrentamiento entre la concursante y Jordi y él lo explicó: “Al defender yo a Ylenia en un debate, hace años, Alba se cabreó. Le dije que no podía tener la piel tan fina. Y me dijo: ‘¿Tú hablas de piel? ¿Tú, con esa piel?’. Y se fue del plató muy enfadada”.