Las broncas más sonadas de José Antonio Avilés en 'Viva la vida'

Avilés llora y Carmen abandona el plató

La conversación privada entre Matamoros y su novia

Cruce de acusaciones con Diego Arrabal

El peor enfrentamiento Ylenia VS José Antonio

Mahi, de 'Supervivientes', visitaba el programa y todos los colaboradores querían hacerle preguntas. Ylenia se quejó en un par de ocasiones de que José Antonio no les dejaba hablar, y entonces llevó a cabo su particular venganza, hablando por encima de él. Avilés se molestó tanto que abandonó el plató.

Sandra Barneda le para los pies

Terelu Campos se encontraba respondiendo ante las distintas polémicas que, en aquel momento, la rodeaban. Pero José Antonio consideró que no estaba siendo clara. La colaboradora respondió con un zasca y Sandra Barneda, presentadora del programa por aquellas fechas, aprovechó para dar su opinión: “Tú no estás autorizado para decirle a nadie si participa o no participa. Hay cosas que no".