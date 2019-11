Kiko ha afirmado ser conocedor de lo ocurrido entre Rocío Carrasco y Rocío Flores. Se ha posicionado por Rocío Carrasco y ha asegurado que no le sorprende la actitud que tuvo Rocío hija en el plató de 'GH VIP’. Aunque ha declarado que Rocío no está haciendo un papel, piensa que se está limitando a evitar ciertos temas. “Puedes defender las cosas con argumentos, pero no con ataques”, ha manifestado visiblemente molesto.