La sorprendente confesión de Lolita: "En España no se me reconoce, aquí no canto más"

“Si hay alguien peor reconocido en la música en este país soy yo. Por eso aquí no canto más, me voy a América a cantar… a mí no me han reconocido todavía, ya tengo 61 años y gracias a Dios en el teatro me va muy bien”, han sido sus reivindicativas palabras. Tras esta confesión, Marisa Martín Blázquez solo ha podido decir que le parece "tristísimo" escuchar algo así por parte de una grande como Lolita.