En 'GH VIP' Estela habló sobre las demandas impuestas a Diego Matamoros y aseguraba que se habían desestimado. A Makoke le ha parecido normal que creyera esa versión porque, al fin y al cabo, "es la de su marido". Sin embargo, ha aprovechado para desmentirlo y ha afirmado que las demandas las retiró ella misma. Isabel Rábago no ha terminado de creerlo y ambas se han enzarzado en una pelea: "Estoy harta de que me preguntes cosas que sabes que no son ciertas".