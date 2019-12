El mensaje de Makoke a Tony Spina: "Le dije que viniera a mi cumpleaños"

Makoke celebró su cincuenta cumpleaños el pasado sábado rodeada de amigos y familia, pero aquella fiesta no hubo ni rastro de Tony Spina, la persona con la que ha decidido romper su relación. Eso sí, aunque no estuvo presente, sí que le quiso enviar un mensaje de felicitación a las 00:00. La respuesta de Makoke no se hizo esperar y se atrevió a invitar a su ex al evento: “Le dije que viniera”.