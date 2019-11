Makoke responde duramente a Kiko Matamoros: "No mientas al público"

Kiko Matamoros ha arremetido una vez más contra Makoke y en esta ocasión su exmujer ha estallado. Le acusa de ser desleal y de haber provocado el distanciamiento entre él y su hija Anita. Pero por ahí la colaboradora de ‘Viva la vida’ no está dispuesta a pasar: “Es un mentiroso compulsivo, no sé qué se le pasa por la cabeza, ya no le tengo ni cariño”.

Makoke se ha despachado a gusto contra su ex e insiste en que miente “como un bellaco”: “Lo que dice es falso, si tiene narices que cuente lo que ha pasado pero que no mienta al público. Yo no voy a hablar pero que no mienta a la audiencia”, ha asegurado.