Marc Ostarcevic habla de la relación con sus hijos: “No es normal que no me llamaran cuando tuve cáncer”

Marc Ostarcevic asegura que la relación con sus hijos, a raíz de las discusiones por sus apariciones en televisión, se ha enfriado. Él nunca ha terminado de entenderlo y asegura que el amor paternal es algo que no debería perderse. “No es normal que mi hijo no me llamara cuando tuve cáncer”, ha asegurado. Además, ha criticado que Norma Duval no hablara con sus hijos para que retomaran el contacto sabiendo los duros momentos que estaba atravesando. “Yo no me atreví a llamar y pensé que ellos darían el primer paso”, ha declarado.