El zasca de Mayte, tía de Fani, tras las críticas de Matamoros: "Tu opinión me la trae al pairo"

La tía de Fani destapó uno de los episodios familiares más duros que se recuerdan: el fallecimiento de la madre de su sobrina. Un momento que tuvo lugar la semana pasada en ‘Viva la vida’ y que ha sido criticado por Matamoros. El colaborador considera que no le correspondía a ella hablar de eso, sino que tenían que ser sus hijas las que tendrían que haber elegido si querían hablar de ello.

Muy alterada, Mayte no ha dudado en responder tajante al colaborador. “Que tú hables de inmoralidad, me toca las narices”, ha dicho haciendo alusión al currículum televisivo del colaborador. “Tu opinión me la trae al pairo”, remató.