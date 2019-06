El mensaje de Carmen Borrego a sus excompañeros de ‘Sálvame’: “Me gustaría hablar con ellos para solucionarlo”

Carmen Borrego ha hablado en ‘Viva la vida’ sobre cómo se encuentra tras recibir más críticas de sus excompañeros de ‘Sálvame’. Ella asume que ha “” en algunas cosas de las ocurridas a raíz de su participación en ‘ Sálvame Okupa ’, pero cree todo lo que está ocurriendo se ha desbordado: “Yo creo que nunca le he hecho mal a nadie (…) Me da la sensación de que estaban esperando para decirme todo lo que pensaban, porque eso no se piensa de un día para otro”. Aun así,: “Necesito que esto acabe. Me gustaría hablar personalmente con mis compañeros para ver cómo podemos solucionar esto, que a mí me está haciendo mucho daño”.