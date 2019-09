Mayte y Cañizares perdieron a su hijo con cinco años: "No tengo miedo a la muerte porque me va a recibir mi hijo"

Confiesa que toda la fuerza que ha tenido para afrontar este duro proceso se la ha dado él y porque creía que su hijo "no se merecía no ser feliz". Además, asegura que ha aprendido mucho del pequeño Santi porque "era un sabio por todo lo que nos enseñaba": "No pudo hablar pero su mirada era muy especial. No tenía miedo a nada, como si supiera cuál era su final y quisiera enseñarnos el significado de la vida. Hasta el ultimo momento me miró con paz, nos enseño el verdadero significado de la vida", asegura.