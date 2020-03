José Antonio Ruiz Pérez presenta 'Mzungu', muy pronto estreno en Cuatro: "Quise ayudar a los niños a través de la educación"

Hablamos en directo con él y nos explica la terrible vivencia que sufrió hace unos años y que le motivó a tomarse la vida de otra manera, preguntándose qué quería hacer con ella: “Quería combatir las injusticias, hacer proyectos relevantes que me permitan ayudar a las personas a través de la educación, construyendo escuelas”.

“Me he encontrado muchas piedras en el camino, son lugares muy complejos, quise ayudar a niños que no tienen ninguna oportunidad. Problemas no te puedes ni imaginar”, confiesa. “He pasado miedo, pero el miedo se enfrenta”, añade.